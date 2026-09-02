José Sacristán homenajea a Fernán-Gómez en el Teatre Romea: "Nunca he hecho nada tan personal"

José Sacristán protagoniza y dirige 'El hijo de la cómica'. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

José Sacristán protagoniza y dirige, en el Teatre Romea de Barcelona, 'El hijo de la cómica', un homenaje a Fernando Fernan-Gómez: "Nunca he hecho nada tan personal".

En una rueda de prensa de este miércoles, ha explicado que la obra se basa en 'El tiempo amarillo 1921-1943', memorias del dramaturgo Fernán-Gómez, amigo de Sacristán, que actúan a la vez como "crónicas de la España de aquel tiempo".

Sacristán, que en la obra encarna a hasta 15 personajes, explica que antes de abordarla temía no acertar "con el perfil y la esencia del mensaje", pero que finalmente cree que sí lo ha hecho.

La obra se estrenó en Avilés hace un año --con una respuesta "formidable" del público, según su creador--, y se podrá ver en el Romea desde este miércoles hasta el 4 de octubre.

"ENTENDER LA VIDA DESDE LA DIGNIDAD"

"Creo que con el homenaje a Fernando no solamente se homenajea a un imprescindible de la cultura de este país, incluso de Europa", ha apuntado el actor.

Para él, se trata también de un homenaje colectivo "a un tiempo, a una gente, a una manera de sobrevivir, de entender la vida desde la dignidad, el sacrificio, el esfuerzo, sin perder en ningún momento ni la dignidad ni las aspiraciones de una vida mejor".

Sacristán ha destacado también el tono de la obra, entrañable pero sin caer en ternurismos "ni en fáciles concesiones a la emoción", algo de lo que, asegura, se hubiera cuidado Fernán-Gómez.

Tampoco ha querido imitarle: "Hay un aire, algo gira por ahí alrededor de la figura de Fernando, pero una imitación hubiese sido temeraria".

Preguntado por unas posibles memorias suyas, Sacristán, de 89 años, ha apuntado que le han "tirado tejos" un par de editoriales, pero que esas iniciativas no llegaron a nada, si bien afirma que no pierde la intención de sentarse y escribir algún día sobre su vida.