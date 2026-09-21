José Sacristán reivindica 70 años trabajando como actor sin establecer "categorías ni jerarquías"

José Sacristán durante su intervención. - EUROPA PRESS

BARCELONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El actor José Sacristán ha afirmado que después de llevar 70 años dedicándose a la interpretación siempre que ha podido elegir su trabajo ha hecho que "fuera de alguna utilidad para lo que vieren, sin establecer categorías ni jerarquías en los géneros ni en los medios".

Lo ha dicho tras recibir el Premio Film-Història de la Universitat de Barcelona (UB) este lunes en un acto celebrado en la facultad de Geografía e Historia, en el que ha recalcado que hacerlo bien "es igual de difícil en una comedia, en una tragedia, en un drama, en la televisión o en el teatro".

Ha agradecido el reconocimiento que la UB le ha otorgado y ha asegurado estar "muy honorado y emocionado" por recibirlo en el templo de la cultura.

"Yo dejé de estudiar cuando tenía 13 años en la España de los 50 en la que había que ayudar a la economía familiar y desde entonces he perseguido estar informado, estar formado, y este lugar acojona. Nunca tuve acceso a un aula en condiciones", ha expuesto.

Sacristán ha insistido en que ha intentado ser útil a lo largo de su trayectoria y ha destacado que nunca ha perdido de vista su "afán de conocer y de estar siempre rodeado de gente que supera más que yo, o que hubiesen estudiado".