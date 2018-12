Josep Bou afea a Colau y al independentismo convertir Barcelona en "zona cero del populismo"

Publicado 12/12/2018 18:13:04 CET

Dice que fue Pablo Casado quien le ofreció ser candidato del PP: "Todo lo que pedí se me dio"

BARCELONA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El aún presidente de Empresaris de Catalunya y candidato del PP a la Alcaldía de Barcelona, Josep Bou, ha afeado este miércoles a la alcaldesa, Ada Colau, y a las fuerzas soberanistas en el consistorio convertir la ciudad en "zona cero del populismo en Europa" y favorecer la precariedad y empeorar los servicios.

En una rueda de prensa para presentar su candidatura, Bou ha insistido en que Barcelona necesita tener un alcalde orgulloso de serlo: "No puede ser cómplice de los separatistas ni del anarquismo populista", y ha asegurado que él no tiene ideología ni color político, aunque ha dicho que representa al centro-derecha.

En este sentido, ha explicado que aspira a la Alcaldía de Barcelona como independiente y que quiere configurar una candidatura plural --de la que no ha desvelado ningún nombre--, y ha insistido en que sigue siendo empresario y no político: "Si las circunstancias no fueran tan especiales no me presentaría".

Preguntado sobre cómo surgió su candidatura, Bou ha explicado que fue el presidente del PP, Pablo Casado, quién le ofreció optar a la Alcaldía: "Vino y me lo expuso. Yo me alteré, porque soy un empresario con mucho trabajo. Pero todo lo que pedí, se me dio", y ha advertido de que contará con su propio equipo e infraestructura.

"Si alguien viene a pedir cargos o prebendas que se vaya. Si alguien viene con la idea de servirse se ha equivocado conmigo. Aquí se viene a servir. Si llego al Ayuntamiento, les prometo que no tendrá color: ni rojo, ni azul, ni naranja, ni verde ni morado", ha subrayado.

PACTO CON VALLS

En relación a un posible pacto con el exprimer ministro francés y también aspirante a la Alcaldía, Manuel Valls, Bou ha señalado que quiere reunirse con él, aunque ha declinado confeccionar una lista conjunta porque asegura que pueden "sumar más por separado".

"A Valls le digo que si debo ser alcalde con su ayuda, lo seré. Y si él lo debe ser con mi ayuda, lo será. Pero si hablamos de una lista conjunta, yo represento el espacio de la derecha centrada y él es de izquierda centrada", ha reflexionado, y ha insistido en que luchará para que no gobiernen las fuerzas independentistas.

CIUDAD SIN NARCOTRÁFICO

Ha expresado que Barcelona debe ser una capital catalana, española y europea, donde el Rey Felipe VI pueda venir "como y cuando quiera", sin narcotráfico ni 'manteros', sin turismofobia y de prestigio internacional, así como una ciudad en la que se cumplan las ordenanzas y se eliminen trabas y burocracia para abrir negocios.

Preguntado por la prensa sobre el precio de la tarjeta T-10 de transporte, Bou ha admitido que no usa ni el Metro ni el autobús "desde hace mucho tiempo", y ha dicho que aún debe coger la batuta del municipalismo y saber cómo funcionan muchas cosas, en sus palabras.

CANDIDATURA DE VOX

Sobre una posible candidatura de Vox al Ayuntamiento de Barcelona, Bou ha dicho que no le preocupa: "Me preocupa la foto de Quim Torra con el exterrorista Otegui. Vox es un partido constitucionalista. Es la derecha pura y dura, no pasa nada y no hay que asustarse. Yo represento al centro-derecha".

"Puede haber expresiones a las que les puede faltar un barniz. Yo quizá retocaría cosas. Pero miren ustedes: de Viva al Rey arriba, siempre. Es una gente que tiene las cosas muy claras, y no me preocupan. Me preocupa la idea de saltar la legalidad y el marco constitucional y querer llegar a una independencia con la violencia", ha dicho.