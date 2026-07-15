Josep Pons tras 14 años en la dirección musical del Liceu: "El proyecto diseñado se ha cumplido"

El director musical del Gran Teatre del Liceu, Josep Pons, hace balance de su etapa en el cargo, a 15 de julio de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director musical Josep Pons, que esta temporada pone fin como director musical del Gran Teatre del Liceu de Barcelona tras 14 años, ha asegurado que resumir este periodo al frente de la orquesta es imposible: "Me quedo con que el proyecto diseñado se ha cumplido, prácticamente al dedillo".

En una rueda de prensa de despedida y para presentar su último concierto al frente de la Orquestra y el Cor del Liceu esta temporada, 'La sinfonía 8' de Gustav Mahler el 24 de julio, ha asegurado que desde su llegada en 2012 ha intentado que la orquesta y el coro tuvieran "visibilidad y centralidad" y dejaran de ser periféricos.

Bajo la dirección de Pons, la orquesta ha reforzado su papel como eje vertebrador de la actividad artística del Liceu, en paralelo a un Cor del Liceu dirigido por Pablo Assante, favoreciendo un cuerpo estable que ha incorporado 41 nuevos músicos a la orquesta y 30 nuevas voces al coro.

"Hemos conseguido atraer el mejor talento de las nuevas generaciones. Desean venir a la Orquestra del Liceu. Entre los músicos, el Liceu está de moda", ha asegurado Pons sobre el momento que vive la orquesta.

Ha afirmado que es una orquesta "sana y saludable", lo que para él tampoco es casual, que siente los colores y se entrega en cada una de las funciones, lo que para él es un motivo de gran felicidad, y ha dicho que una ópera es un gran trabajo en equipo.

"Mi función ha sido mucho más de sembrador que de recolector", como ya ocurrió a su paso por la Orquesta y Coro Nacionales de España, ha subrayado Pons, y ha asegurado que los cantantes que pasan por el teatro loan la calidad de la orquesta título tras título.

"EVEREST DEL MUNDO SINFÓNICO"

Sobre la última pieza que dirigirá como director titular --a partir de la próxima seguirá vinculado como director musical honorario--, Pons ha dicho que una sinfonía de Mahler es "una sinfonía con el mundo dentro", y que con esta completa el proyecto de la integral sinfónica del compositor.

"Es el Everest del mundo sinfónico", ha dicho Pons, que para este concierto contará, además de con la Orquestra y Cor del Liceu, con el Coro Nacional de España, la Polifònica de Puig-reig y el Cor Vivaldi, así como un reparto vocal con Michael Spyres, Elisabeth Teige, Nicholas Brownlee y Albert Dohmen, entre otros.

En un acto en el que ha estado acompañado del presidente del patronato del Liceu, Salvador Alemany, el director general, Valentí Oviedo, y el director musical, Víctor Garcia de Gomar, que han alabado el paso de Pons por el teatro lírico y su reivindicación de iluminar y no deslumbrar.

Alemany ha enfatizado el legado que Pons ha dejado en el teatro, ha subrayado la transformación y mejora constante que ha provocado en la orquesta, y ha señalado la "conexión" que ha logrado establecer con él.

Valentí Oviedo ha alabado al "humanista, sabio" que ha acompañado al teatro estos años, ha destacado la conexión profunda con su ciudad y Catalunya, y ha remarcado que siempre ha participado en todo tipo de actividades para facilitar la accesibilidad de la ópera.

Garcia de Gomar ha incidido en que Pons ha construido una "identidad sonora" del Liceu huyendo de la monumentalidad y la exhibición, y ha afirmado que desde el foso de la orquesta ha provocado una respiración compartida con público e institución, y Assante ha afirmado que compartir con Pons ha sido muy enriquecedor.

LIBRO Y DOCUMENTAL

Pons ha dirigido 84 títulos diferentes en su etapa como director musical del Liceu, sumando cerca de 360 funciones, con una ocupación media del 83% y que han reunido cerca de 550.000 espectadores.

La figura de Pons y su recorrido en el Liceu quedará recogido en un documental dirigido por Igor Cortadellas que será una aproximación al retrato más íntimo del director musical, con el proceso de preparación de la 'Sinfonía 8' de Mahler como hilo conductor.

Asimismo, Galaxia Gutenberg publicará un libro de Jesús Ruiz Mantilla que explicará estos 14 años en el Liceu y su vinculación con Barcelona: ambos proyectos se desarrollarán en paralelo y se presentarán durante el otoño de 2027.