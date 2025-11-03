Josep Pons, el Palau de Les Arts de Valencia y Montserrat Seró, Premios Ópera Actual 2025

Archivo - El director musical, Josep Pons, posa durante la presentación de la ópera ‘Eugene Onegin’, en el Gran Teatre del Liceu, a 13 de septiembre de 2023, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La revista 'Ópera Actual' ha reconocido los Premios Ópera Actual 2025 al director de orquesta Josep Pons, el Palau de Les Arts de Valencia y la soprano leridana Montserrat Seró en un acto este lunes en el Círculo del Liceu de Barcelona.

Los Premios Ópera Actual han reconocido la trayectoria de Josep Pons, quien no ha podido acudir al acto y en su lugar ha recogido el galardón el director general del Liceu, Valentí Oviedo, informa la revista en un comunicado.

El Palau de Les Arts de Valencia ha sido premiado por el trabajo y el legado artístico e institucional demostrado durante sus 20 años de vida, y lo ha recogido su director general, Jorge Culla.

La revista también ha reconocido como cantante joven más prometedora a la soprano Montserrat Seró por ser "una promesa del talento lírico joven".

Los Premios Ópera Actual, que se otorgan desde 2002, se crearon para reconocer y resaltar la vida operística del país, destacando la labor de personas e instituciones que hacen posible la proyección de la ópera y la zarzuela en España.