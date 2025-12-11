Josep Tomàs Salàs defiende ante el Parlament su "más estricta neutralidad" para dirigir Antifrau

El juez y candidato a director de Antifrau, Josep Tomàs Salàs durante la comisión en el Parlament. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El magistrado Josep Tomàs Salàs ha defendido este jueves ante el Parlament su idoneidad para dirigir la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) desde "la más estricta neutralidad política y desde la más amplia lealtad institucional".

Así se ha expresado ante los grupos parlamentarios durante una comparecencia en la comisión de Asuntos Institucionales (CAI), durante la cual ha trasladado su voluntad de compatibilizar la consolidación de la OAC desde un perfil continuista con un proceso de "empoderamiento funcional y tecnológico".

Salàs ha defendido concentrar los esfuerzos de la OAC en la prevención y la protección de los alertadores: "No es que los trabajos de investigación sean menos importantes, al contrario, pero las competencias en prevención y en protección son exclusivas, si no las hace la Oficina ningún otro organismo está obligado a hacerlo".

En este sentido, ha incidido en la necesidad de disponer de una legislación propia en materia de alertadores que concrete las medidas de protección y de apoyo "con mayor especifidad".

También ha subrayado la demanda ciudadana en la lucha contra la corrupción y ha defendido abrir un proceso "de apertura hacia el mundo local y hacia el mundo universitario".

"Y, por descontado, la Oficina tendría que continuar con la red catalana, estatal e internacional de organizaciones y oficinas de lucha contra la corrupción donde, con humildad pero con orgullo, podemos decir que la OAC es un referente", ha agregado.

VOTACIÓN EN EL PRÓXIMO PLENO

Salàs, que ha sido propuesto por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, será designado director de la OAC si así lo aprueba el próximo pleno del Parlament, en sustitución de Miguel Ángel Gimeno, cuyo mandato finalizó en septiembre.

En este sentido, Junts, PP, Vox y la CUP han expresado su malestar respecto a su designación por parte de Illa sin "consenso" con los grupos parlamentarios.

En respuesta, el magistrado ha asegurado entender las quejas de los grupos, pero ha defendido el trámite porque no supone "una irregularidad o no hay directamente una ilegalidad jurídica", y ha expresado su voluntad de comparecer en la Cámara cada vez que quieran los grupos.

JUNTS, PP, VOX Y CUP

La diputada de Junts, Glòria Freixa, ha criticado que el Govern no haya tenido en cuenta a su partido para la designación de Salàs y ha propuesto posponer su nombramiento "para más adelante cuando haya habido previamente este consenso político".

En la misma línea, el portavoz del PP, Juan Fernández, ha lamentado la falta de consenso, aunque ha señalado que el objetivo de su grupo es "ser constructivos en este proceso y no cuestionar ninguna candidatura por motivos partidistas", y ha elogiado la trayectoria profesional de Salàs.

Joan Garriga (Vox) también ha criticado que el PSC haya designado al magistrado sin reunirse con los grupos y ha concluido: "Aunque estamos acostumbrados, porque es un partido que está todo el día haciendo cordones antidemocráticos".

También desde la CUP, Dani Cornellà, ha afirmado que el proceso no se ha hecho bien y ha defendido reformar la ley de la OAC para que cargos como el de director "no sean a dedo", sino elegidos por un comité de expertos independientes.

PSC, ERC Y COMUNS

Por su parte, la diputada del PSC, Ivana Martínez, ha subrayado la cuestión de los alertadores que Salàs ha puesto sobre la mesa y ha pedido consenso para desplegar la ley que garantice su protección.

Marta Vilalta (ERC) ha pedido al magistrado que la discreción y neutralidad con la que quiere ejercer el cargo "no sea sinónimo de ponerse de perfil o no de querer molestar" para que la institución genere confianza y transparencia.

Y, desde los Comuns, Lluís Mijoler ha defendido que la OAC "sea un referente de neutralidad" y que sus investigaciones no sirvan ni estén condicionadas a intereses políticos o personales, sino a criterios técnicos y jurídicos.

Por parte de Aliança Catalana ninguna de sus dos diputadas ha asistido a la comisión.