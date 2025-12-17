Jové (ERC) reprocha a Illa falta de "liderazgo político" en la gestión de la PPA

El presidente de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, durante el pleno del Parlament - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, ha reprochado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, falta de "liderazgo político" en la gestión de la crisis de la peste porcina africana (PPA).

Lo ha dicho este miércoles en una intervención en el Parlament en respuesta a la comparecencia de Illa por la PPA, durante la cual ha acusado al presidente de no haber estado "en primer línea" los primeros días de la crisis debido a su viaje a México.

"Estar al lado de la ciudadanía, transmitiendo seguridad y tranquilidad. Y sí, estar presencialmente para liderar políticamente", ha sostenido Jové, que asegurado textualmente que no pedían que cogiera una escopeta para ponerse a cazar jabalíes.

Así, Jové ha criticado las respuestas "técnicas y no políticas" del presidente de la Generalitat y ha afirmado que una cosa es gestionar y otra muy diferente es liderar.

Finalmente, le ha instado a que "coja las riendas e impulse la salida a esta crisis y una reflexión de país para repensar el modelo, para establecer las medidas y evitar que se repita".