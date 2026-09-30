Jové pide a Illa que no "arrastre los pies" y cumpla los acuerdos pactados con ERC

El presidente de ERC en el Parlament, Josep María Jové, - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, ha pedido al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que no "arrastre los pies" a la hora de cumplir los acuerdos pactados con su formación porque, ha advertido, sin cumplir los acuerdos pactados no habrá nuevos pactos y la estabilidad que desea se tambaleará.

Lo ha dicho en su intervención en el Debate de Política General (DPG) este miércoles, donde ha dicho a Illa que "se le acaba el tiempo", y le ha reclamado que exija al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cumpla con Catalunya, puesto que son acuerdos que considera buenos para el conjunto de los ciudadanos.

Jóvé ha apuntado que el acuerdo de investidura incluía avances en soberanía nacional y social y que este es el sentido de la legislatura, y le ha pedido que no busque "excusas ni caiga en el chantaje del miedo" apelando al peligro de la extrema derecha.

Ha criticado que el de Illa es un Govern "sin ambición, sin gestión" y sin liderazgo, y ha señalado que después de dos años de legislatura no ha habido normalización institucional ni buena gestión.

Acerca de la gestión le ha reprochado que se excuse en lo que considera revisionismo histórico, y ha reivindicado que los datos socieconómicos desmienten que la última década se haya perdido: "No vuelva a relacionar nunca más independentismo con mala gestión", ha zanjado.

En referencia a las propuestas que llevará su formación a este DPG ha explicado que se centrarán en ámbitos como la protección de la inmersión lingüística en las escuelas, la defensa de la industria y los puestos de trabajo, por lo que solicitarán formar parte de la gobernanza de Seat, y en materia de vivienda pedirán reducir el impuesto de transmisiones patrimoniales e "imposibilitar la especulación", además de reclamar que el pacto educativo se dirija e implique a toda la sociedad.

AMNISTÍA

También se ha referido a la amnistía, y ha recriminado a Illa que la sitúe como "punto final del conflicto" porque, afirma, con la amnistía no acaba nada, y añade que la causa del conflicto sigue siendo la imposibilidad de desarrollar un proyecto dentro del Estado.

En este sentido, ha dicho compartir la contraposición esgrimida por Illa en su discurso este martes entre democracia y autoritarismo, pero le ha recordado que la democracia se mide en el grado de protección y desarrollo de los derechos individuales y colectivos y el de autodeterminación "resulta siempre fundamental".