El Jove Teatre Regina de Barcelona cerrará en julio tras 38 años al no renovarse el alquiler

Fachada del Jove Teatre Regina de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compañía La Trepa ha anunciado que el Jove Teatre Regina de Barcelona, sede de la compañía, cerrará "a contracorazón" el 15 de julio tras 38 años de actividad, después de que la propiedad del edificio no le renueve el contrato de alquiler.

"Cerramos obligados y sin margen de maniobra", ha lamentado en rueda de prensa la directora del teatro, Mariona Campos, quien ha asegurado que no lo hacen por falta de público, proyecto, actividad y necesidad cultural, sino por que la propiedad quiere vender el edificio, situado en la calle Sèneca de la capital catalana.

Ha afirmado que a La Trepa "le quitan el continente, el alma queda libre", y ha confiado en que no sea un adiós sino solo un hasta luego, aunque ha admitido que tras el golpe la temporada 2026-2027 para la compañía será para resituarse.

Ha asegurado que no sabe qué hará la propiedad con el inmueble y, sobre el interés del Mago Pop para la compra, tuvieron unas primeras conversaciones donde concluyeron que no podían "coexistir" en la misma sala y desconoce las actuales intenciones.

Campos ha reivindicado los 38 años del teatro dedicados al público infantil y juvenil, por el que han pasado por el Jove Teatre Regina 2.187.184 espectadores en 10.538 funciones de 811 espectáculos.