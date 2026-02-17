Los 5 jóvenes muertos en Manlleu (Barcelona) usaban el trastero como "punto de encuentro"

Incendio en un trastero en bloque de pisos de Manlleu (Barcelona), donde han muerto cinco jóvenes - MOSSOS

BARCELONA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los 5 jóvenes que murieron este lunes por la noche en un incendio en un trastero de un bloque de pisos en Manlleu (Barcelona) usaban el local como un "punto de encuentro", y no se sabé que hacían cuando se ha producido el fuego, según indican fuentes policiales a Europa Press.

Respecto a su edad, las mismas fuentes explican que es posible que haya menores de edad, pero como todavía no se les ha podido identificar, es pronto para concretar si todos tenían menos de 18 años o no.

En este sentido, la Unidad de Investigación de Osona (Barcelona) trabaja para esclarecer las causas, y también se desplazan a la zona servicios centrales de los Mossos d'Esquadra como la Unidad Central de Inspecciones Oculares y la Policía Científica, que ayudarán a completar la investigación.

La hipótesis que ya se ha descartado es que el trastero funcionara como infravivienda, apuntan desde los mossos.

La titular de la plaza 2 de instrucción de Vic (Barcelona) ha realizado este martes sobre las 9.00 horas el levantamiento de cadáver de los 5 fallecidos y la causa se mantiene abierta para investigar las causas de lo ocurrido.

13 DOTACIONES DE BOMBERS

El fuego, que también dejó 4 heridos leves, empezó en el trastero ubicado en la azotea de un bloque de cinco alturas y "por motivos que se desconocen, las personas que estaban dentro no han podido salir", según informaron Bombers de la Generalitat en un comunicado.

De hecho, se activaron 13 dotaciones y un binomio se encargó de localizar y apagar el fuego.

Primero encontraron a una persona en parada cardiorrespiratoria y después a 4 más, por lo que el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) activó 11 ambulancias y 2 equipos de psicólogos.