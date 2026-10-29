Juan Antonio Millón, VII Premi Llorenç Gomis de 'El Ciervo' por el poema 'Lectura presocrática'

Juan Antonio Millón - EL CIERVO

BARCELONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor y profesor valenciano Juan Antonio Millón ha ganado el VII Premi Llorenç Gomis de poesía, que convoca la revista 'El Ciervo', por el poema 'Lectura presocrática'.

El jurado de los poetas Jesús Aguado, Lola Irún, Bruno Antón, Carmen Berasategui y el director de la revista, Jaume Boix, ha destacado el equilibrio que consigue entre la belleza de las imágenes y la reflexión que propone reformulando ideas de la filosofía clásica, informa este jueves 'El Ciervo' en un comunicado.

Millón (Sagunt, 1960) es catedrático de Secundaria, ha participado con ponencias y comunicaciones en congresos, ha publicado decenas de artículos de investigación filológica, histórica y cultural, y ha formado parte de revistas culturales como 'Abalorio', 'Aurora' y 'Braçal'.

Es autor de libros de texto de Secundaria y Bachillerato y de diversas ediciones escolares de autores clásicos, así como editor de obras de Calderón de la Barca, Frédéric Mistral, Fernando Pessoa, Antonio Chabret y Santiago Bru i Vidal, entre otros, y tiene dos blogs digitales de poesia y literatura y cultura general.

Ha publicado los libros de poesía 'Paisaje desde el sueño', 'Lo que verán tus ojos' y 'Como un mar antiguo', el volumen de traducciones de poesías 'Sendas que otro trazaron', la biografía 'Lluís Guarner: el legado de una pasión literaria' y el ensayo de Fernando Pessoa 'Erostratus', entre otros.