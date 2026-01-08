Juan Fernández (PP) acusa a Sánchez de priorizar "acuerdos partidistas al interés general"

Archivo - El portavoz del PP del Parlament, Juan Fernández, interviene durante la tercera jornada del Debate de Política General, en el Parlament de Catalunya, a 9 de octubre de 2025 - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de priorizar "acuerdos partidistas al interés general" tras alcanzar con el líder de ERC, Oriol Junqueras, un acuerdo para la financiación de Catalunya.

"Todo este mercadeo empezó con la compra de una investidura y hoy Sánchez sigue pagando el precio de su inestabilidad parlamentaria", ha asegurado en un comunicado este jueves en el que también ha criticado que no se negocie la financiación en el ámbito del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Fernández ha afirmado que la reunión entre Sánchez y Junqueras "evidencia que el PSOE está dispuesto a ceder siempre a los intereses de los independentistas" y que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, no pinta absolutamente nada, en sus palabras.

Respecto a la cifra de 4.700 millones de euros más para Catalunya que Junqueras ha anunciado que supondrá el acuerdo, que reconoce el principio de ordinalidad, el portavoz popular ha dicho que es "otro bulo más del PSOE" porque, según él, no podrá cumplirlo.

"Además, generará más frustración que los independentistas usarán para seguir haciéndose los agraviados", y ha concluido que la apuesta del PP es un sistema multilateral en el que participen todas las comunidades autónomas.