Juan Fernández (PP) afirma que la Comisión Bilateral busca "desguazar el Estado en Catalunya"

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha tildado de escenificación política la Comisión Bilateral Estado-Generalitat de este miércoles y ha afirmado que su objetivo es "desguazar el Estado en Catalunya".

En una rueda de prensa en la Cámara catalana, Fernández ha acusado al PSC de ser un instrumento político del independentismo y ha criticado que la reunión Gobierno-Generalitat pretende consolidar los acuerdos con ERC para "garantizar la supervivencia política" de los presidentes Pedro Sánchez y Salvador Illa.

El portavoz ha apuntado a una "estrategia lenta, silenciosa y progresiva impulsada desde dentro de las propias instituciones del Estado y ejecutada, paradójicamente, por un presidente socialista".

"Salvador Illa se ha convertido en el tapado y en el nuevo mirlo blanco del nacionalismo catalán", y ha asegurado que la reunión no está orientada a resolver los problemas reales de los catalanes ni basada en el interés general.

Fernández ha afirmado que el objetivo es, a su juicio, avanzar hacia un modelo pensado para debilitar la capacidad del Estado en Catalunya y construir estructuras de poder propias de una lógica confederal: "¿Qué queda ya del Estado en Catalunya después de todas estas cesiones?".

"PROCESO DE DESCONEXIÓN INSTITUCIONAL"

Ha sostenido que "cada nueva competencia transferida, cada nuevo organismo bilateral y cada nueva estructura paralela contribuyen a vaciar de contenido la presencia institucional del Estado" en Catalunya.

"Estamos ante una reunión entre socialistas y socialistas para blanquear unas cesiones que hace pocos años hubieran sido impensables incluso para muchos dirigentes históricos del Partido Socialista", ha agregado.

En concreto, ha señalado el acuerdo para fortalecer la Agència Tributària con 527 millones de euros y ha dicho que pretende "construir una estructura paralela que duplica funciones que ya ejerce el Estado".

"No vamos a contribuir a normalizar un proceso de desconexión institucional encubierta ni vamos a avalar privilegios territoriales que rompen el principio de igualdad entre españoles", ha concluido.