Juan Fernández (PP) afirma que el Govern está en "descomposición" tras la dimisión de Trapero

Archivo - El secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández, ha afirmado que el Govern está en "descomposición" tras la dimisión del hasta ahora director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, este miércoles.

En un apunte en 'X' recogido por Europa Press Fernández ha destacado que este es el quinto alto cargo "fuera en solo dos años", sumándose a la exconsellera de Derechos Sociales Mònica Martínez Bravo, los secretarios generales de Interior y Educación y el director general de Ejecución Penal.

"El Govern de Salvador Illa és un desbarajuste", ha sentenciado.