Juan Fernández (PP) afirma que no descartan "del todo" llevar los Presupuestos catalanes al CGE

El nuevo secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández, durante una rueda de prensa posterior al Comité de dirección del PP de Catalunya, a 29 de junio de 2026 - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández, ha afirmado que no han descartado "del todo" llevar los Presupuestos de la Generalitat de 2026, ante el Consell de Garanties Estatutàries (CGE).

Lo ha dicho en una rueda de prensa este lunes tras la primera reunión del comité de dirección del partido surgido del XVI Congreso del PP catalán el sábado.

"Estamos acabando de estudiar algunas cuestiones que nos chirrían" sobre la ley de Medidas Fiscales y Financieras, más conocida como ley de acompañamiento a las cuentas, ha apuntado.

El PP presentó una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos de la Generalitat de 2026, que se debatirá y votará este jueves en el Parlament, al considerarlo una "auténtica estafa política".

Impugnar la ley de cuentas ante el CGE retrasaría los plazos de aprobación de los que serán los primeros Presupuestos de Salvador Illa al frente de la Generalitat tras acordarlos con ERC y los Comuns.