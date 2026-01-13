Juan Fernández (PP) afirma que la nueva empresa de Rodalies es "propaganda" que no cambiará nada

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha afirmado que la nueva empresa mixta de Rodalies constituida este lunes entre la Generalitat y el Gobierno es "propaganda" que no cambiará nada respecto al funcionamiento de la red ferroviaria.

"La realidad de los usuarios seguirá igual. Porque el problema no es de competencias, es de incompetencia", ha dicho en una rueda de prensa en la Cámara catalana este martes.

Fernández ha criticado que el problema de Rodalies "es de inversión, de mantenimiento, de gestión y de responsabilidades" y que esas cuestiones son las que no se están resolviendo, a su juicio.

"Este acuerdo no garantiza en ningún caso que funcione mejor. Solo garantiza que Sánchez y ERC puedan decir que han hecho alguna cosa, y seguramente para colocar a algún amigo de ERC y del PSC", ha dicho.

PACTOS "DE SUPERVIVENCIA POLÍTICA"

En este sentido, ha sostenido que "Catalunya no puede continuar siendo el decorado de un pacto de supervivencia política" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha reiterado que los acuerdos, tanto el de Rodalies como el de la financiación autonómica responde a la voluntad de Sánchez de mantenerse en el cargo.

"Los catalanes merecemos un Govern que gobierne, un presidente que defienda Catalunya y unos servicios públicos que funcionen de verdad. Rodalies necesita soluciones, no etiquetas nuevas. Y la financiación autonómica necesita rigor e igualdad", ha zanjado.