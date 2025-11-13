Juan Fernández (PP) considera un "error histórico" no alargar la vida útil de las nucleares

Archivo - El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha considerado un "error histórico" no alargar la vida útil de las centrales nucleares, tras la abstención de Junts a una enmienda popular en el Senado al proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que suprimía la fecha de cese definitivo de explotación de las centrales de Almaraz, Ascó y Cofrentes.

Ha asegurado que el PSOE va contra los intereses de Catalunya con esta decisión, que considera una grave irresponsabilidad: "Los catalanes pagaremos caro que Ascó I y II y Vandellós dejen de ser operativas", augura en un comunicado este jueves.

Según él, el 56% de la energía que se consume en Catalunya es de origen nuclear y cerrarlas "aumentará aún más la dependencia de energía exterior, que tiene un coste para los catalanes de 10.000 millones anuales".

"Nos acerca al colapso energético y acabará haciéndonos pagar más cara la luz", ha avisado.

Ha añadido que esta cuestión debería ser "puramente técnica" y que, en base a estos criterios, la mejor opción es alargar la vida útil de las centrales.

"Consideramos inadmisible el sectarismo ideológico de los socialistas y sus socios, porque no están condenando a todos", y ha recordado que los cierres de Ascó I y II y Vandellós están previstos para 2030, 2032 y 2035 respectivamente.