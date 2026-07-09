Juan Fernández (PP) cree que todo el mundo conoce a un "jeta" que coge una baja un viernes o lunes

Archivo - El secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández, ha afirmado este jueves que todo el mundo conoce a un "jeta" que coge una baja laboral un viernes o lunes y ha asegurado que se debe luchar contra el fraude en las bajas laborales.

Lo ha dicho en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press al preguntársele por las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que señaló que el absentismo es un "cáncer" y cuestionó que un trabajador de baja cobre lo mismo que cuando está trabajando, una propuesta que Fernández apoya.

Preguntado por si esta es una medida discriminatoria, lo ha negado y ha afirmado que la "única" persona que ha propuesto una medida discriminatoria es el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, cuando se propuso incentivar a los médicos para reducir las bajas laborales.

Sobre las bajas laborales y el absentismo, Fernández ha apuntado que es una cuestión que preocupa y que crea un "coste brutal" para las arcas públicas, y ha explicado que la solución pivota sobre 3 ejes: la protección de las personas que considera realmente enfermas, la lucha contra el fraude y mejorar gestión sanitaria, acelerando las pruebas médicas y los diagnósticos.

Ha asegurado que el 55% de las bajas "las cogen el 10% de los trabajadores" y ha abogado también por un acuerdo entre patronal y sindicato para solucionar el que considera un problema.

Preguntado por el hecho de que Feijóo hable del absentismo laboral y no de una supuesta evasión y fraude fiscal de empresarios, Fernández ha expresado que esta es una situación que también "abordarán" y ha apostado por más control en el ámbito laboral.