Juan Fernández (PP) critica la reunión que mantendrán Sánchez y Junqueras: "No hay interés general"

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, en una rueda de prensa
El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 16 diciembre 2025 14:09
Seguir en

BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, tengan previsto reunirse en enero y ha afirmado: "No hay interés general, hay resistencia personal en el poder".

En una rueda de prensa en la Cámara catalana este martes, Fernández ha asegurado que "los catalanes vuelven a ser utilizados como moneda de cambio para garantizar la supervivencia de un presidente rodeado de corrupción, acorralado políticamente y dispuesto a todo por seguir un mes más en la Moncloa".

"Cada vez que Sánchez necesita oxígeno político, ERC o Junts suben el precio y Sánchez paga. Y ese precio no lo paga Sánchez, lo pagan los catalanes con peores servicios", ha agregado.

El portavoz ha acusado al presidente de negociar "en despachos lo que no se atreve a defender en público" mientras problemas como el de la vivienda siguen empeorando, en sus palabras.

ERC anunció este martes que Sánchez y Junqueras se reunirán por primera vez a principios de año para abordar la continuidad de la legislatura.

El presidente del Gobierno confirmó el encuentro y aseguró: "Es mi deber, mi responsabilidad, es un representante legítimo de la sociedad catalana y así lo haré".

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado