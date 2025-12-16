Juan Fernández (PP) critica la reunión que mantendrán Sánchez y Junqueras: "No hay interés general"

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, tengan previsto reunirse en enero y ha afirmado: "No hay interés general, hay resistencia personal en el poder".

En una rueda de prensa en la Cámara catalana este martes, Fernández ha asegurado que "los catalanes vuelven a ser utilizados como moneda de cambio para garantizar la supervivencia de un presidente rodeado de corrupción, acorralado políticamente y dispuesto a todo por seguir un mes más en la Moncloa".

"Cada vez que Sánchez necesita oxígeno político, ERC o Junts suben el precio y Sánchez paga. Y ese precio no lo paga Sánchez, lo pagan los catalanes con peores servicios", ha agregado.

El portavoz ha acusado al presidente de negociar "en despachos lo que no se atreve a defender en público" mientras problemas como el de la vivienda siguen empeorando, en sus palabras.

ERC anunció este martes que Sánchez y Junqueras se reunirán por primera vez a principios de año para abordar la continuidad de la legislatura.

El presidente del Gobierno confirmó el encuentro y aseguró: "Es mi deber, mi responsabilidad, es un representante legítimo de la sociedad catalana y así lo haré".