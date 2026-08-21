Juan Fernández (PP): "El curso no puede empezar con Esther Niubó como consellera de Educación"

El secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández, durante la entrevista con Europa Press - EUROPA PRESS

BARCELONA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández, ha criticado la gestión del Govern de Salvador Illa y, en concreto, la de la Conselleria de Educación tras la convocatoria de huelga el primer día de curso, el 8 de septiembre: "El curso no puede empezar con Esther Niubó como consellera de Educación".

En una entrevista de Europa Press, ha asegurado que Niubó "tiene la educación en una crisis importantísima, con los profesores en la calle y, sobre todo, con Catalunya fuera de las pruebas Pisa por una absoluta negligencia".

"La incompetencia y la negligencia de los consellers y de un Govern es el reflejo de la valía de un presidente. Y si el presidente no cesa a sus consellers, el presidente es cómplice y, por lo tanto, responsable de la gestión", ha sostenido.

Considera que no se trata ya de hacer una remodelación del ejecutivo, sino de plantearse "la propia continuidad del Govern y del propio presidente".

"Illa es un presidente tóxico para Catalunya a día de hoy y, por lo tanto, debemos plantearnos que, igua, lo que le hace falta a Catalunya son las elecciones autonómicas y cambiar de presidente", y ha insistido en que Illa no ha reconocido que se ha hecho mal, porque mantiene en el cargo a conselleras que, como Niubó, han sido reprobadas por el Parlament.

POLÍTICAS "COMUNISTAS Y SOVIÉTICAS"

También ha criticado las políticas "comunistas y soviéticas" del Govern en vivienda, por el proyecto de ley en tramitación en el Parlament para prohibir la compra especulativa de vivienda, impulsada por el Ejecutivo con los Comuns.

Preguntado por si el PP elevará al TC la norma tras el informe desfavorable del Consell de Garanties Estatutàries (CGE), ha respondido que "sin ningún tipo de duda"lo harían si el Govern continúa con su tramitación parlamentaria.

"Utilizaremos todas las herramientas a nuestro alcance para que no se llegue a aprobar una medida que es soviética la mires por donde la mires. Es decir, no podemos continuar con unas políticas de vivienda basadas en el comunismo del siglo XIX: esto es un despropósito", ha agregado.

BAJAR IMPUESTOS Y ELIMINAR BUROCRACIA

Así, ha insistido en que no permitirán que el Govern "esté atacando de día y de noche la propiedad privada", desprotegiendo a los propietarios y favoreciendo a los okupas, según él.

Por ello, propone que la Generalitat utilice "todas las herramientas para garantizar la seguridad jurídica de las personas propietarias, de todos los vecinos de Barcelona y de todas las ciudades de Catalunya para poder mejorar ese mercado de la vivienda".

IA CONTRA IRREGULARIDADES EN PISOS

"Sobre todo, lo que debe hacer es bajar impuestos, construir más y eliminar la burocracia para poder tener un mercado de vivienda mejor que el que tenemos ahora", y ha añadido que hace 10 años, con el PP en la Moncloa, comprar y alquilar, aunque con esfuerzo, era más fácil, por lo que ha instado a diagnosticar las políticas de izquierdas que, según él, han fallado.

Asimismo, ha pedido que la Generalitat haga una auditoría para controlar empadronamientos fraudulentos, y ha defendido que el uso de la IA que el Govern aplicará para detectar pisos vacíos se extienda también a "detectar pisos ocupados ilegalmente o empadronamientos fraudulentos, para favorecer el mercado de la vivienda".

NUCLEARES: QUÉ HARÁ ILLA

Sobre la prórroga de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) y si eso abre la puerta a a hacerlo en Ascó y Vandellòs (Tarragona), ha respondido que esa decisión confirma que el PP tenía "razón".

"Lo que queremos saber es si Salvador Illa va a pedir lo mismo que se está aplicando en la central extremeña para las centrales catalanas. Y nos encontramos sorpresivamente a un presidente muy callado en este sentido", ha dicho.