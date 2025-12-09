Juan Fernández (PP) exige a Illa "dar la cara" y transparencia sobre la situación de la PPA

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha exigido este martes al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, explicaciones y transparencia respecto a la situación de la peste porcina africana (PPA): "La política, la auténtica, es dar la cara y es asumir responsabilidades".

En una rueda de prensa en la Cámara catalana, el portavoz ha criticado que Illa todavía no haya comparecido para explicar la situación y el plan del Govern ante la PPA y lo ha tachado de "irresponsabilidad mayúscula".

"Se esconde detrás del silencio, se esconde detrás de excusas absurdas y se esconde detrás de un Govern paralizado que solo reacciona cuando el daño ya está hecho", ha sostenido.

Ha defendido celebrar un pleno monográfico para que Illa "rinda cuentas", y ha lamentado que esta propuesta solo tiene el apoyo de Junts y Vox en la Junta de portavoces, aunque la iniciativa no se ha votado.

Ha acusado a Illa, que prevé comparecer ante el Parlament en el pleno de la semana que viene, aunque sin fecha concreta todavía, de estar "más centrado en sobrevivir políticamente que en gobernar".

PROTEGER AL SECTOR

Fernández ha insistido en que es necesario un plan para proteger al sector porcino en el "que se garantice la bioseguridad, que se actúe con rigor y que se de certeza a aquellos que viven con preocupación la evolución de esta crisis".

"La política no es esconder la cabeza, no es mirar el calendario y esperar que pase la tormenta para anuncian no sé cuántas subvenciones, no es cruzarse de brazos hasta que los medios dejen de preguntar", ha zanjado.