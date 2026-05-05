Juan Fernández (PP) pide a Illa destinar a los Mossos "prioritariamente" a seguridad ciudadana

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha reclamado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que "todos los efectivos actuales de los Mossos d'Esquadra se destinen prioritariamente a seguridad ciudadana" y que las nuevas promociones se incorporen íntegramente al refuerzo policial en las calles.

Lo ha dicho en una rueda de prensa este martes en la Cámara catalana, en la que se ha referido a los apuñalamientos que este pasado fin de semana han provocado la muerte a 2 personas en Barcelona y Esplugues de Llobregat (Barcelona).

"No estamos ante hechos aislados, estamos ante un problema estructural de inseguridad que recorre toda la geografía catalana", ha afirmado, tras lo que ha acusado al Govern de mirar hacia otro lado.

Por ello, ha exigido que la presencia de Mossos d'Esquadra sea "constante en todos los barrios de Catalunya" para que la ciudadanía vea patrullas constantemente en las calles.

"El independentismo ha impuesto sus prioridades. Quieren Mossos en fronteras, en puertos y en aeropuertos, y el PSC ha decidido aceptar ese chantaje. Nosotros decimos alto y claro: ni una sola patrulla menos en la calle", ha sostenido.

MOSSOS EN ESCUELAS

Preguntado por si le parece que la presencia de Mossos en escuelas es necesaria, el portavoz ha respondido que "en algunas escuelas sí" por culpa, ha dicho, de las políticas que han permitido que la inseguridad se extienda.

Asimismo, Fernández ha asegurado que si la consellera de Interior, Núria Parlon, fuera "responsable", llamaría este mismo martes al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, para pedir reforzar las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil en Catalunya.

COMISIÓN DEL ESTATUTO DEL DIPUTADO

Preguntado por si cree que la Comisión del Estatuto del Diputado del Parlament está actuando con suficiente celeridad con los expedientes pendientes para abordar posibles incumplimientos del código de conducta parlamentario, ha cuestionado que la comisión esté "actuando de una forma ponderada".

"No me gustan algunas expresiones que vienen de la bancada de algún diputado de Vox, pero tampoco me gustan alguna expresión que viene de la bancada de Junts, de ERC o de la CUP, que vive en la provocación constante", ha sostenido.

El último caso trasladado por parte de la Mesa a la Comisión del Estatuto del Diputado aborda la conducta del diputado de Vox Alberto Tarradas, quien dijo el pasado jueves que no se iba a deportar a la diputada de ERC Najat Driouech, de origen marroquí, "por lo menos de momento".