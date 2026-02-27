Juan Fernández (PP) ve a Illa "escondido" y le pide concretar si podrá aprobar los Presupuestos

Archivo - El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, durante un pleno - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament de Catalunya, Juan Fernández, ha afirmado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, "ha vuelto de una baja pero continúa escondido en el Palau de la Generalitat".

En una entrevista de 'La 2 Cat' y 'Ràdio 4' este viernes recogida por Europa Press, el portavoz popular ha criticado que tras casi dos años de presidencia, Illa no haya aprobado ningunas cuentas, y le ha instado a explicar si los Presupuestos que presentará el Govern este mismo viernes se podrán aprobar o no.

"Debe salir, dar la cara, hacer un pleno y decir si es capaz, o no, de aprobar unas cuentas", ha agregado.

Asimismo, ha señalado la importancia de unas cuentas en un momento en el que "Catalunya está colapsada y parada" y ha tildado de ejemplo más simbólico la crisis que sufre la red de Rodalies.

CURRÍCULO VALENCIANO

Por otra parte, preguntado por la modificación de el Consell valenciano del currículo educativo para limitar el estudio a escritores estrictamente valencianos, el portavoz del PP catalán ha asegurado que "es una lástima" que los alumnos valencianos no puedan estudiar autores catalanes.

Sin embargo, Fernández también ha sostenido que el PP no está "en ningún caso asumiendo el programa electoral de nadie", en referencia a Vox.

Preguntado por las negociaciones del PP con Vox en diferentes comunidades, Fernández ha dicho que, aunque el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, pueda "opinar y mostrar su visión" como hizo con el programa marco, las negociaciones se están llevando dentro de cada comunidad.