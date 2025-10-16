Juan del Val, Premio Planeta: "Sin amor nos va muy mal y en este momento es muy necesario"

"Nada va a cambiar en mi vida por una crítica buena ni por una crítica mala", asegura

BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor y comunicador madrileño Juan del Val, ganador del Premio Planeta 2025 con 'Vera, una historia de amor', una historia de amor protagonizada por una mujer de mediana edad de clase alta: "Sin amor nos va muy mal y creo que en este momento en este mundo es muy necesario".

En una entrevista de Europa Press, ha considerado que siempre hay que contar el amor, vivirlo y transmitirlo a través de la literatura: "Al final es que somos amor y si no somos amor nos va mal".

Del Val ha explicado que la historia le fue surgiendo a medida que iba escribiendo, no parte de un chispazo, sino que "tenía un personaje claro que contar, su evolución" y quería hablar del amor con intereses.

La novela trata sobre Vera, una mujer que rompe con su matrimonio vacío con un marqués y que inicia una apasionada relación con Antonio, más joven que ella y de origen humilde, que le conduce a un proceso de liberación que le enseña la verdadera cara de su exmarido.

El escritor ha asegurado que en anteriores novelas los personajes potentes eran femeninos, pero que en esta también ha querido construir el personaje de Antonio interesante y liberado, "siempre en función de Vera".

REIVINDICACIÓN DEL ENTRETENIMIENTO

Tanto a la hora de recibir el premio como en la rueda de prensa posterior, Del Val hizo una cerrada defensa del entretenimiento: "Entretener es algo muy difícil y me parece que es un ejercicio de generosidad también y por eso lo reivindico", ha asegurado.

Asimismo, ha considerado un error entender que algo comercial es algo en si mismo malo o de inferior categoría: "Yo no puedo decir que todo lo comercial sea bueno pero tampoco decir que todo lo comercial sea malo", ha dicho.

Preguntado por la exposición mediática que tendrá con el Premio Planeta sumado a su condición de comunicador televisivo, ha asegurado que está "encantado" con su trabajo televisivo en programas como 'El hormiguero' y 'La roca'.

RESPETO A LA LITERATURA

Ha subrayado que tiene "muchísimo respeto" a escribir y a la literatura, remarcando que considera que uno es lo que escribe, y ha dicho estar contento con el trato recibido por la crítica con sus anteriores obras.

Sin embargo, ha admitido que la exposición con un Premio Planeta será sideral y que habrá que ver qué viene, pero ha añadido: "Nada va a cambiar en mi vida por una crítica buena ni por una crítica mala".

RESPETO A LOS LECTORES

Ha resaltado la importancia que otorga a los lectores, a los que intenta "jamás faltarle el respeto a su inteligencia", que se la presupone y que conlleva un esfuerzo por su parte de no tener que explicarle todo.

Ha afirmado que considera que el lector debe tener una participación en el ejercicio de comunicación conjunto con el escritor, y ha incidido en que respeta mucho a los lectores, tanto a los que diseccionan las novelas de una manera espectacular como los que leen de una manera más superficial aunque se pierdan detalles.

Ha considerado que lectores de sus anteriores novelas notarán una evolución en 'Vera, una historia de amor', aunque todas sean novelas de personajes, y ha explicado que como lector le interesan aquellos autores que "escriben bien" y ha citado nombres como Antonio Soler, Antonio Muñoz Molina e Ignacio Martínez de Pisón, entre otros.