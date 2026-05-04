Judith Butler, Honoris causa por la UAB: "Todas las democracias se tienen que renovar"

La filósofa Judith Butler, investida doctora Honoris causa por la UAB - UAB

BARCELONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La filósofa norteamericana Judith Butler ha asegurado este lunes que la democracia es un impulso colectivo que es necesario seguir construyendo: "No hay ningún grupo que haya establecido la democracia y haya dado por acabado el proyecto. No, todas las democracias se tienen que renovar".

En su discurso en su investidura como doctora Honoris causa por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha añadido: "Y para aquellos que viven en democracias en crisis, se tiene que renovar en la dirección de hacer posible aquellos potenciales que nunca antes se habían hecho posibles", informa la universidad en un comunicado.

Butler ha afirmado que la obligación primordial de la universidad es generar los potenciales que ayuden a conocerse y a encontrar espacios de colaboración "con el poder de transformar el mundo".

"Nadie ha marcado la diferencia por si solo", ha sostenido la pensadora, para quien es necesario imaginar conjuntamente el mundo en que se quiere vivir, afirmando la vida, el amor, la libertad, la igualdad y una forma de justicia más allá de la venganza.

Recordando que ha recibido el doctorado Honoris causa a propuesta de la Facultad de Traducción e Interpretación, ha dedicado unas palabras contra la forma actual del imperalismo en relación a la traducción: "El objetivo de la traducción no es convertir cada texto en un texto en inglés. Eso sería un proyecto hacia el monolingüismo, y nuestro mundo debería ir en otra dirección".

El rector de la UAB, Javier Lafuente, ha destacado que las aportaciones de Butler estimulan la reflexión rigurosa y exigente, y ha alabado su "visión crítica pero esperanzada".

Durante la investidura, un grupo de estudiantes ha entrado en la sala para mostrar su solidaridad con la Global Sumud Flotilla, y el rector ha expresado su rechazo al ataque y ha exigido "la puesta en libertad de las personas retenidas ilegalmente".