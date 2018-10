El juez investiga a otros dos policías por las cargas en un instituto de Barcelona el 1-O

Publicado 03/09/2018 14:20:53 CET

Un investigado fue el que agarró de la mano a una mujer que tuvo capsulitis y la arrastró por las escaleras

El Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona ha citado como investigados a tres policías nacionales por las cargas policiales en el IES Pau Claris, uno de ellos ya investigado por su actuación en la Escola Mediterrània, con lo que la cifra de agentes de este cuerpo investigados por actuaciones el 1-O en Barcelona se eleva a cuatro, según fuentes judiciales.

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el juez considera que las actuaciones de algunos agentes en dicho centro, tras analizar los vídeos aportados a la causa, "en determinados momentos son claramente desproporcionadas e incluso peligrosas" y que pueden ser constitutivas de un delito contra la integridad moral.

"No se entiende el motivo por el cual uno de los agentes --que no ha podido ser identificado-- realiza una patada voladora pudiendo causar gravísimas lesiones a algún ciudadano", afirma el magistrado, que añade que tampoco se entiende por qué hay ciudadanos que son lanzados por las escaleras.

Uno de los agentes investigados es el que actuó con Marta T., la mujer que sufrió una capsulitis en los dedos y que levantó polémica al hacerse viral un vídeo en el que aseguraba que le habían roto los dedos.

Según la descripción del juez, en el transcurso de la actuación policial le tiró de la mano y la arrastró varios escalones abajo por la escalera, y allí le mantuvo la mano agarrada unos instantes.

El juez considera que, cuando el policía actuó con ella, la escalera del centro ya estaba desalojada y los agentes habían podido acceder a la zona donde estaban las urbanas y, pese a que no se está evacuando a nadie más, Marta T. "es agarrada y arrastrada por un agente".

Además, no considera procedente citar a la mujer a declarar como investigada, tal y como solicitaba la Fiscalía, al no apreciarse "ninguna actuación delictiva en ella más que agarrarse a otra persona para no ser arrastrada escaleras abajo".

Este juez, que investiga la actuación de la policía el 1-O en los colegios barceloneses, ya ha citado como investigados al inspector al mando del operativo policial por el 1-O en la Escola Mediterrània y a un subinspector de la Policía Nacional por su actuación ese día en el centro, en el que hubo una treintena de heridos, al considerar que pudo ser "indiscriminada y desproporcionada".

Les había citado a todos el 5 de septiembre, pero finalmente ha decidido suspender las declaraciones y prevé en los próximos días volver a citarles.