La jueza ordena régimen cerrado para 3 menores por una agresión con arma blanca a otro en Barcelona

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jueza ha decretado el internamiento en régimen cerrado solicitado por la Fiscalía para los 3 menores detenidos por presuntamente agredir con un arma blanca a otro de 16 años en el barrio del Guinardó de Barcelona el pasado 22 de octubre, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) a Europa Press este jueves.

La agresión se produjo cerca de las 00.15 horas en la calle Mas Casanovas, y el menor herido tuvo que ser trasladado por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) al hospital.

La detención de los menores se produjo por su relación con un robo violento, por lo que la policía catalana descarta otro tipo de motivaciones, como un enfrentamiento de bandas juveniles, y ninguno de ellos tenía antecedentes policiales.