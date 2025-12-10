Juicio por la demanda de los padres de Kira por tuits ofensivos

Fachada de la Ciutat de la Justícia de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El demandado por escribir tuits contra los padres de Kira López, la menor que se suicidó en mayo de 2021 en Barcelona, ha sido juzgado este miércoles en el Juzgado de Primera Instancia número 20 de Barcelona, según han informado fuentes judiciales a Europa Press.

Los padres presentaron una demanda civil contra este hombre --que en el momento de los hechos era miembro del AMPA del Pare Manyanet Sant Andreu, centro en el que estudiaba la menor fallecida--, al que reclaman 40.000 euros por considerar que vulneró su derecho al honor y el de su hija y al que piden que haga una rectificación pública en la misma red social en la que escribió los mensajes.

En un comunicado remitido a los medios antes del juicio, los padres de la menor aseguraron que el demandado "escribió más de 100 tuits llenos de insultos, burlas, injurias y calumnias".

Sostienen que ya fue juzgado anteriormente por injurias leves, aunque fue absuelto porque se destipificaron en 2015, y que tras conocerse su absolución, "comenzó una intensa campaña de descrédito y falsas acusaciones" contra ellos a través de la red social X.

"INSULTOS DENIGRANTES Y BURLAS"

"Además de una larga lista de insultos denigrantes y burlas que acompañaba de caricaturas y viñetas que él mismo creaba, el demandado difundió un contenido falso del Whatsapp de despedida de Kira en el que se insinuaba que nosotros habíamos sido el motivo de su decisión", sostienen los padres.

Este hecho les causó un "insoportable dolor" y les empujó a hacer público el mensaje de despedida de su hija a través de algunos medios y de sus redes sociales en octubre de 2022.

Este miércoles, el hombre ha negado que parte de los tuits fueran dirigidos a los padres de la menor y, sobre otros, ha argumentado que hizo uso de su derecho a la libertad de expresión, según las mismas fuentes.