Los juicios de la sección de lo Social de Barcelona ya se señalan a partir de 2029

Archivo - Ciutat de la Justícia de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

Los juicios de la sección de lo Social de Barcelona, que se ocupan de conflictos laborales como despidos e indemnizaciones, tienen listas de espera que van más allá de 2028, por lo que los 35 juzgados (32 de enjuiciamiento y 3 de ejecución) empiezan a programar vistas a partir de 2029.

Lo ha explicado en declaraciones a los medios la presidenta del Tribunal de Instancia, Cristina Ferrando, en la presentación de la memoria anual de 2025, y ha lamentado la respuesta tardía que se da a "reclamaciones en materias muy sensibles".

"Un retraso de 2 años puede afectar a la vida de las personas", ha dicho Ferrando, quien ha subrayado la falta de jueces en esta jurisdicción, pero también en prácticamente todas las de Barcelona.

También ha afirmado que los magistrados de esta sección rinden intensamente: "No se puede exigir más".

JUICIOS CIVILES

Sobre las vistas de la sección Civil, relativas a reclamaciones de deudas, accidentes de tráfico, negligencias, desahucios e impagos, Ferrando ha asegurado que los jueces de esta sección "doblan la carga de trabajo" lo que se considera razonable.

Ha lamentado que esto se traduce en una respuesta más tardía a pesar del "alto grado de resolución" que llevan a cabo, con más de 120.900 asuntos resueltos en este ámbito durante todo 2025.

Ferrando ha recordado que hay un sistema que prioriza la resolución de asuntos urgentes, pero que esto provoca que los asuntos que no lo son se retrasen todavía más.

"Necesitaríamos un número de plazas judiciales que, como mínimo, sea de 14 en lo Civil para resolver en un plazo razonable", ha asegurado.

Tras el anuncio del Ministerio de Justicia de 91 nuevos jueces en Catalunya para el año que viene, Ferrando ha cifrado en 7 los previstos para la sección Civil: "Es una buena noticia, pero no es suficiente".