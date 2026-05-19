Julià Guillamon traza un retrato de Nonell y Vallmitjana en la Barcelona de 1900 en un ensayo

El escritor Julià Guillamon - EUROPA PRESS

BARCELONA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El escritor barcelonés Julià Guillamon ha trazado un retrato en paralelo del pintor Isidre Nonell y del escritor, dramaturgo y pintor Juli Vilamitjana en el ensayo 'Nonell, Vallmitjana i els gitanos' (Edicions de 1984), y ha definido a los dos artistas como "unos punkis" en los movimientos artísticos de la Barcelona de 1900.

En rueda de prensa, ha asegurado que a través de las cerca de 700 páginas del volumen realiza un ensayo panorámico de la Barcelona de la época, que "parece muy estudiada, pero no lo está tanto".

Guillamon, con la colaboración en la investigación de Joan Mar Sauqué, resigue la amistad de Nonell y Vallmitjana, su distanciamiento cuando alcanzan el éxito en una inmersión en la Barcelona del modernismo, Els Quatre Gats, la bohemia artística, la desaparición de calles por la apertura de Via Laietana y en la que aparecen personajes como la modelo Consuelo.

El escritor ha explicado que en 2005 escribió un prólogo para una nueva edición de 'De la raça que es perd' de Vallmitjana y que con los años vio que muchos investigadores habían estirado de hilos que aparecían en él, por lo que "merecía la pena volver" al dramaturgo.

En 'Nonell, Vallmitjana i els gitanos' se acerca a la amistad de Nonell y Vallmitjana, que se pelean por "una tontería", y como en el momento de su mayor apogeo con la exposición de las pinturas de Nonell en el Faianç Català en 1910 y la publicación de 'Els zin-calós' de Vallmitjana en 1911 están distanciados.

Guillamon ha asegurado que son dos personajes interesantes y novelescos, que desde pequeños quieren ser artistas, con carácter, que cuando se mueven en el movimiento artístico son "unos punkis. Nonell es una máquina que va al choque y Vallmitjana también": Nonell tiene relaciones conflictivas con los modernistas y Vallmitjana es un 'outsider' total.

El escritor ha dicho que los dos artistas se pelean en 1906 cuando Vallmitjana publica un libro y Nonell se burla de un error y al escritor le sienta muy mal, lo que hace que en otro libro haga un retrato de Nonell que dice que se repite, lo que no gusta nada al pintor: cuando Nonell muere en 1911 no se han reconciliado.

"MOMENTO DE EFERVESCENCIA"

El libro no se queda en este retrato en paralelo, sino que refleja un "momento de efervescencia extraordinario" con grandes autores y secundarios de lujo en la literatura, la pintura y el periodismo, y donde se producen guerras culturales entre las diferentes corrientes artísticas.

Ha explicado que existe una generación modernista que se ha acabado imponiendo y triunfando y unos jóvenes que suben que son discípulos de estos, pero que toman distancia, todo ello alimentado por el mundo periodístico: "Hay muchas burlas a los modernistas. El modernista peludo, con barba, se convierte en un personaje grotesco".

En este sentido, el libro de Guillamon analiza cómo se presentaban públicamente los autores, como el caso de Nonell a su regreso de París con una vestimenta a medio camino entre "un sacerdote y la vanguardia rusa", a la que se dedicó páginas y páginas en medios de la época.

El editor Josep Cots ha asegurado que el sello comenzó a recuperar a Vallmitjana en 2003, ha subrayado la idea de Guillamón de ligar Nonell con el dramaturgo y ha anunciado que reeditarán 'Sota Montjuïc'.