Juno House lanza una iniciativa para visibilizar a mujeres con trayectorias "consolidadas"

BARCELONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Juno House ha lanzado la iniciativa '(In)visibles', con la que quiere dar visibilidad a mujeres con "trayectorias profesionales consolidadas cuyo impacto no se corresponde con su presencia mediática", informa en un comunicado este miércoles.

La ceo de Juno House, Beatriz de Vicente, ha explicado que el objetivo también es "facilitar el acceso a talento femenino, activar conexiones reales, generar oportunidades" y ha señalado que la visibilidad es el punto de partida, no el resultado.

El programa se centra en mujeres con 20 años de trayectoria --7 en el caso de emprendedoras-- y que hayan ejercido funciones de dirección en el sector público, privado, científico, cultural o social, y que no tengan un perfil mediático recurrente.

Entre las actividades que se realizarán están cenas mensuales con grupos reducidos para facilitar conversaciones directas entre mujeres referentes de diferentes sectores y generaciones.

Además, en noviembre se celebrará un 'speed dating' de talento, que reunirá a participantes, compañías, instituciones, inversores y medios de comunicación para consolidar las conexiones generadas.