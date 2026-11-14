Junqueras acusa a Junts de condenar Catalunya al "purgatorio eterno" al situarse en el medio

El líder de ERC, Oriol Junqueras; la eurodiputada, Diana Riba; la número 2 al Congreso, Mireia Ingla; la 6 al Congreso, Alejandra Sandoval; el 13 al Congreso, Jordi Maimí, y el 3 al Senado, Joaquim 'Pim' Camprubí en un acto de campaña en Mataró. - EUROPA PRESS

Afirma que votar a los Comuns es "tirar el voto" y acusa a Urtasun de no hacer nada por Catalunya

MATARÓ (BARCELONA), 14 (EUROPA PRESS)

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha acusado a Junts de querer condenar a toda la sociedad catalana a "un purgatorio eterno" al decir que se sitúan en el medio y no elegir entre el bloque de izquierdas o de derechas ante las elecciones generales del 29 de noviembre.

Así se ha pronunciado este sábado en un acto de campaña en el Tecnocampus de Mataró (Barcelona), en el que también ha intervenido la adjunta a la presidencia de ERC y eurodiputada, Diana Riba; la número 2 al Congreso por Barcelona, Mireia Ingla; la 6 al Congreso por Barcelona, Alejandra Sandoval; el 13 al Congreso por Barcelona, Jordi Maimí, y el 3 al Senado por Barcelona, Joaquim 'Pim' Camprubí.

"Si tienen necesidad de purgar alguna cosa, que la purguen, que casos de corrupción han acumulado muchos a lo largo de la historia, y de votaciones al lado de Vox, también. Si quieren purgar, que purguen, pero que dejen de hacer daño a Catalunya", ha añadido Junqueras, que ha acusado a los de Míriam Nogueras de votar con PP y Vox y en contra de los intereses de la clase trabajadora catalana.

El líder de ERC también ha afirmado que votar a los Comuns, integrados en la candidatura del Frente Amplio, es "tirar el voto", y les ha acusado de dejadez y de no hacer ninguna acción concreta desde los ministerios que han ocupado.

CRÍTICAS A URTASUN

Ha preguntado si alguien sabe alguna iniciativa a favor de la cultura catalana que haya hecho el ministro de Cultura y número 2 de Frente Amplio al Congreso por Barcelona, Ernest Urtasun: "Ni museos, ni bibliotecas, ni defender los frescos de Sixena, ni nada de nada, ni ninguna iniciativa a favor de las grandes entidades culturales de este país".

El líder de los republicanos ha sostenido que tampoco sirve votar al PSC el 29N, a quienes ha acusado de falta de ambición, de "arrastrar los pies" y de no tener ninguna prisa para actualizar el sistema de financiación.

Junqueras ha explicado que en las últimos días se ha visto cómo Argentina ha entrado en recesión económica y ha caído el sistema de pensiones de Chile, y ha lamentado que las recetas que aplica Donald Trump en Estados Unidos provocan una inflación desbocada: "Estos son los resultados de las recetas de los amigos del PP, de Vox y de Aliança Catalana".

LA ERC DEL 1-O

Por su parte, Ingla ha reprochado a Junts decir que echa de menos a la ERC del 1-O, ya que considera que lo que "echan de menos una ERC pequeña, una ERC a su servicio, y eso es clasismo de manual", ha criticado.

La candidata republicana también ha erigido a ERC como la garantía de la defensa de Catalunya en el Congreso, frente a un PSC que, cuando llega a Madrid, "se disuelven dentro del PSOE como un terrón de azúcar", y ha acusado a los socialistas de defender la lengua catalana con la boca pequeña.

Riba también ha criticado a los socialistas, a quienes ha reprochado que "cada vez tienen menos ambición y gobiernan de una manera más gris", y ha asegurado que solo se mueven de su posición cuando ERC les obliga a hacerlo.

La eurodiputada ha prometido que ERC escuchará las peticiones de la ciudadanía expresadas en la huelga general del pasado miércoles, frente a partidos como Junts que "tienen como único objetivo torpedear los avances que pueden suponer mejoras en Catalunya" y a quienes ha acusado de votar siempre al lado de PP y Vox en el Congreso.