Junqueras afirma que "lo mejor que les podría pasar a los votantes del PP" es la nueva financiación

El líder de ERC, Oriol Junqueras, en declaraciones en Sitges. - EUROPA PRESS

Defiende que la ordinalidad para Catalunya se da por "razones objetivas"

SITGES (BARCELONA), 14 (EUROPA PRESS)

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado que "lo mejor que les podría pasar a los votantes del PP es que se aplicasen los acuerdos que hace ERC, no los que hace el PP", en referencia al acuerdo para un nuevo modelo de financiación alcanzado entre el Gobierno central y ERC.

En declaraciones este miércoles en Sitges (Barcelona) antes de encabezar una reunión de trabajo del grupo de ERC en el Parlament, Junqueras ha sostenido que el nuevo modelo es "muy bueno también para la ciudadanía de aquellas comunidades gobernadas por el PP", tras lo que ha acusado a los 'populares' de contribuir a dejar caducado el modelo actual durante 14 años.

Ha señalado que es "un honor" para él que el PP le critique por defender Catalunya, al ser preguntado por cómo recibe las críticas de los 'populares' tras el pacto de financiación, que se votará este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

El dirigente republicano ha afirmado que "nadie más, durante 14 años, ha intentado resolver esta cuestión", y ha añadido que esto es así porque es muy difícil y nadie se ha atrevido, tras lo que ha añadido que ERC quiere hacer cosas útiles para Catalunya aunque sean muy complicadas.

LA ORDINALIDAD

Preguntado por si es justo que la ordinalidad se aplique a Catalunya y no a otras comunidades, Junqueras ha respondido que es así porque "hay una coincidencia entre el esfuerzo a la hora de aportar y la necesidad a la hora de recibir", y ha añadido que hay razones objetivas y perfectamente explicables para que eso sea así, textualmente.

"Nosotros evidentemente trabajamos para que el acuerdo sea bueno para todo el mundo. Y de hecho el acuerdo es muchísimo más justo que el acuerdo actualmente vigente", ha insistido Junqueras, que ha explicado que con el actual modelo la diferencia máxima entre los ciudadanos que más reciben y los que menos es de más de 1.600 euros, y con su acuerdo pasa a ser de menos de 900 euros, según sus cifras.

Ha asegurado que "sería lamentable que alguien renuncie a tener más recursos para sus hospitales y para sus escuelas por el hecho de que quien lo haya impulsado sea ERC", en alusión a otras comunidades autónomas.

Sobre sus expectativas de la reunión del CPFF y de la aprobación del nuevo modelo en el Congreso, Junqueras ha afirmado que es "respetuoso con las opiniones de todos los partidos políticos y todo el mundo será responsable de sus votos, solo faltaría".