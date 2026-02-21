Junqueras afirma que "no se dan las condiciones" para seguir negociando los presupuestos con el PSC

Archivo - El presidente de ERC, Oriol Junqueras, participa en el ciclo 'Converses del degà', en el Col·legi d'Economistes de Catalunya, a 23 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España)- Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 Feb. (EUROPA PRESS)

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado que "no se dan las condiciones" para seguir negociando los presupuestos de la Generalitat con el PSC al no obtener garantías respecto al traspaso del IRPF a Catalunya.

"Es el PSC quien debe poner sobre la mesa toda su capacidad para que el Gobierno cumpla los compromisos y, desgraciadamente, esto todavía no ha ocurrido y no tenemos ninguna garantía de que acabe pasando", ha sostenido en una intervención en el Congreso Nacional de ERC este sábado.

El líder republicano ha asegurado que su partido querría aprobar los presupuestos, si bien ha defendido que "no son la única cosa importante", ya que Catalunya gestione el IRPF también es decisivo para la comunidad.

Asimismo, ha afirmado haberse visto "bastante cerca" de tener tanto IRPF como presupuestos para Catalunya pero, ha apuntado, no han sido los republicanos quienes han decidido que no serían posibles.

Según ha avanzado 'La Vanguardia' este sábado y ha podido confirmar Europa Press, Junqueras se reunió este viernes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una reunión en la que no desencallaron el traspaso del IRPF a Catalunya.

CONSORCIO DE INVERSIONES

Pese a no ver las condiciones para seguir con la negociación de las cuentas, el líder republicano ha asegurado que "ERC no se levanta nunca de la mesa para negociar" y no ha descartado abordar muchos otros temas importantes para Catalunya.

En este sentido, se ha mostrado abierto a llegar a un acuerdo para acelerar el consorcio de inversiones y ha señalado: "No quisiéramos pensar que porque no es posible en estos momentos un acuerdo sobre presupuestos, el Partido Socialista dejará perder otras cuestiones también relevantes para nuestro país".

Ha sostenido que esta herramienta, que el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha rechazado este mismo sábado por "confundir más" a los catalanes, es muy importante para ejecutar el dinero que hay en los presupuestos y que siempre se ejecutan mucho menos de los que está previsto y de lo que Catalunya necesita.

AMBICIÓN FRENTE A RAZÓN

Respecto a los presupuestos, se ha dirigido a los agentes económicos y sociales, trabajadores, autónomos, empresarios, educadores y sanitarios de Catalunya y les ha asegurado que pondrán todo su esfuerzo en "que no falte ni un céntimo a las necesidades del país".

"Si alguna vez alguien os dice dice que sin presupuestos no se puede hacer, os mienten", ha defendido Junqueras, que ha vinculado su decisión a una combinación entre ambición y razonabilidad que, ha aseverado, no son contradictorios.

Así, ha reivindicado que priorizar la "ambición nacional es lo más razonable de todo" para, a su juicio, servir de la mejor manera a Catalunya y llevarlo a donde se merece.