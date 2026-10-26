Junqueras afirma que la victoria de Lula demuestra "que es posible plantar cara al autoritarismo"

Archivo - El presidente de ERC, Oriol Junqueras, en el acto del partido por la Diada de Catalunya - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado que la victoria del actual mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la segunda vuelta de las presidenciales de Brasil demuestra que "es posible plantar cara al autoritarismo con un proyecto intelectual riguroso, emocionalmente cercano y retóricamente llano".

En un mensaje en 'X' este lunes recogido por Europa Press, ha subrayado que esta victoria de Lula también es "de todas las fuerzas progresistas democráticas del mundo".

Lula da Silva ha logrado un nuevo mandato tras imponerse con el 51,79% de los votos válidos (64,2 millones) frente al 48,21% (59,8 millones) del candidato ultraderechista (e hijo del expresidente Jair Bolsonaro) Flávio Bolsonaro, y se ha convertido en el primer candidato desde el retorno de la democracia en Brasil que logra revertir una desventaja tras quedar segundo en la primera vuelta.