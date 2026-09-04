Junqueras asegura que las comunidades autónomas "están encantadas" con la nueva financiación

Archivo - El presidente de ERC, Oriol Junqueras, durante la celebración de un desayuno informativo en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, a 17 de julio de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado que las comunidades autónomas "están encantadas" con el nuevo modelo de financiación que se está abordando este viernes en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), y que contará con la oposición de las comunidades presididas por el PP y también de Asturias y Castilla la Mancha, del PSOE.

En una entrevista este viernes en La Sexta recogida por Europa Press, ha defendido que el nuevo modelo "es bueno para todo el mundo, no es malo para nadie, todo el mundo sale ganando y que la distancia máxima entre el que más recibe y el que menos recibe se hace mucho más corta".

Ante un posible voto en contra de Junts durante la tramitación en el Congreso, Junqueras ha señalado que él también considera insuficiente este nuevo modelo, pero cree que "es infinitamente mejor que lo que hay en este momento", tras lo que ha recordado que el actual sistema lleva 14 años caducado.

LEY DE AMNISTÍA

Sobre la aplicación de la Ley de Amnistía, ha recordado que el 22 de septiembre habrá un pleno del Tribunal Constitucional (TC) donde "probablemente" el magistrado ponente de su recurso de amparo deberá pronunciarse sobre la aplicación de esta ley, pero ha añadido que no sabe en qué sentido lo hará.

También ha explicado que se mantiene en contacto con el líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, con quien ha hablado durante el verano: "Ayer o anteayer creo que nos intercambiamos algún mensaje".

LA MARCA SEAT

Junqueras también ha hablado "con algún ministro y con alguna ministra" sobre la el plan de reestructuración que ha anunciado el grupo Volskwagen y que podría afectar a la marca Seat, y también ha detallado que ha mantenido contactos con el comité de empresa de Seat.

"La situación es muy difícil, Volkswagen pierde 40.000 empleos en Alemania, y la posibilidad de que Seat desaparezca como marca, que no la empresa, porque la empresa es también Cupra, pues es una amenaza muy importante", ha avisado, tras lo que ha reclamado que desde Occidente se tomen medidas para defender a su sector industrial.

CEUTA

Sobre la crisis de Ceuta, el dirigente republicano ha sostenido que "el coste de un conflicto es mucho más bajo para el reino de Marruecos que para el reino de España", y ha añadido que la cuestión es si el PP y el PSOE prefieren pelearse entre ellos y ponérselo fácil a Marruecos, que ha calificado de aliado cómodo para los Estados Unidos e Israel.

Preguntado por si Catalunya acogerá a menores extranjeros que se encuentran en Ceuta, Junqueras ha respondido que no se va a dejar sin ayuda "a ningún menor que se encuentre en situación de necesidad", y también ha pedido que el Gobierno controle las fronteras y asuma sus responsabilidades.