Junqueras confirma el 'sí' de ERC a los decretos de vivienda pero los ve "claramente insuficientes"

El líder de ERC, Oriol Junqueras, en declaraciones en el Parlament. - EUROPA PRESS

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha confirmado el voto favorable de su partido a los dos decretos de vivienda aprobados este martes por el Gobierno y que se votarán el viernes en el Congreso, pero ha asegurado que son "claramente insuficientes porque deberían ir mucho más allá".

En declaraciones este miércoles en el Parlament, el dirigente republicano ha sostenido que los decretos "deberían garantizar las condiciones necesarias para la construcción de vivienda, la rehabilitación de vivienda y la mejora del transporte público", pero ha confirmado su voto a favor para intentar resolver las urgencias en materia de vivienda.

Junqueras ha lamentado que las medidas recogidas en el decreto "no van a la raíz de la cuestión", que para él sería cómo aumentar la oferta de vivienda, cómo garantiza que se construya vivienda y se facilita la rehabilitación, que considera que es incluso más importante que la construcción.

"Es más rápida, es más inmediata, es más capilar y llega más deprisa a todas partes, afecta al conjunto del territorio y tienen también un efecto positivo en la transferencia y generación de riqueza, porque permite la participación de muchos autónomos y pequeñas empresas", ha destacado.

Preguntado por la propuesta del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de compra de viviendas a medias entre particulares y la Generalitat para mayores de 40 años, Junqueras ha respondido que le parecen bien todas las propuestas sobre vivienda, pero ha insistido en que le parecen "claramente insuficientes", tras lo que ha insistido en hacer una política efectiva de construcción y rehabilitación masiva de viviendas.

Sobre el discurso de Illa en el Debate de Política General este martes, Junqueras le ha acusado de olvidarse de que "a Catalunya le faltan herramientas y recursos", y ha añadido que intentar gobernar Catalunya sin ambición aboca siempre a una gestión claramente insuficiente.

También le ha reprochado olvidarse de hablar "de maestros, profesores, alumnos, familias, personal médico y de enfermería, auxiliares de centros sanitarios, de muchos otros trabajadores públicos, como los bomberos", así como de los trabajadores, autónomos y empresarios catalanes.