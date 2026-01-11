Junqueras defiende el acuerdo de financiación: "Estaremos a años luz de donde estábamos"

Archivo - El presidente de ERC, Oriol Junqueras - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido el acuerdo de financiación alcanzado por su partido y el Gobierno: "Es un modelo nuevo, nuevo del todo, porque estaremos a años luz de donde estábamos hasta ahora", ha reivindicado.

Así se ha expresado en una entrevista concedida al diario 'Ara' recogida por Europa Press este domingo, en la que ha dicho que Catalunya dependerá "más de sí misma y menos de las transferencias del Estado" y, según él, estos son elementos singulares que no tendrán otras comunidades autónomas.

Además, ha recordado que si no se aprueba este nuevo modelo "4.700 millones de euros no llegarán a los bolsillos de las familias catalanas".

"Seguro que Catalunya se merece siempre más. Y, además, sería justo. Claro que sí. Pero insisto, necesitamos un modelo que puedan votar también todas estas fuerzas políticas", ha explicado.

Según Junqueras la negociación ha estado a punto de romperse "muchas veces" porque, dice, la negociación era muy difícil en puntos como la ordinalidad.

Ha asegurado que este modelo comporta "una reducción importante" del déficit fiscal y afirma que si alguna fuerza política es capaz de convencer al resto de reducirlo más ERC daría su apoyo.

APOYOS

Sobre los apoyos para sacar adelante este nuevo modelo y, preguntado por la posición de Junts, ha dicho que son respetuosos con la posición de todos los partidos y reconoce que para conseguir la aprobación "no puede fallar ninguno".

"Estamos convencidos de que todo el mundo actuará con responsabilidad", ha expuesto, y ha insistido en que la votación servirá para decidir si los recursos van a Catalunya o se los queda el Ministerio de Hacienda, textualmente.

RECAUDACIÓN DEL IRPF

Sobre la recaudación del IRPF, ha asegurado que Catalunya "recaudará el 100%" y el 78,5% en el caso del IVA, y ha dicho que el Govern estará preparado para hacerlo en un futuro.

En este sentido, ha añadido que el 78,5% del IVA se debería acordar en una reunión bilateral con el Gobierno cuando se apruebe el nuevo modelo y respecto al IRPF ha dicho que se concretará "cuando los dos gobiernos quieran iniciar una negociación presupuestaria. Si no, no habrá negociación".

Ha matizado que eso no quiere decir que ERC no quiera unos presupuestos: "Nosotros queremos presupuestos. Queremos que todas las instituciones tengan presupuestos. Porque entendemos que los retos que se enfrentan a la sociedad catalana son muy importantes. Y que cuantas más herramientas tengamos, mejor".

PROTESTAS AGRICULTORES

Sobre las protestas de los agricultores catalanes contra el acuerdo entre la UE y Mercosur ha destacado que si Catalunya tiene más recursos "se podrán poner los recursos a su servicio".

"Quien ha batallado más por defender a los agricultores de nuestro país somos nosotros, y lo continuaremos haciendo. Y los nuevos recursos se notarán", ha señalado.