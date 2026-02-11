Junqueras defiende la huelga del colectivo de profesores: "Es el peor remunerado de España"

Archivo - El líder de ERC, Oriol Junqueras, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido las reivindicaciones de la huelga de profesores catalanes: "El colectivo de docentes en Catalunya es el peor remunerado de España".

En un mensaje en 'X' este miércoles, el dirigente republicano ha asegurado que las necesidades del mundo educativo catalán "son enormes" y ha mostrado su apoyo a la movilización.

"Por este motivo y para la mejora de la educación, hoy hemos salido a la calle por todas partes a apoyar las movilizaciones de los docentes y sus reivindicaciones", ha destacado.