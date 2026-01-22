Junqueras (ERC) advierte que exigirán dimisiones por Rodalies "si no aportan soluciones"

Archivo - El presidente de ERC, Oriol Junqueras, en una imagen de archivo - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha advertido este viernes que su partido apuesta por las soluciones, ante la situación actual de Rodalies y de la movilidad en general en Catalunya, pero que "si no aportan soluciones", deberán exigir dimisiones.

"Si debemos elegir entre dimisiones y soluciones, escogemos soluciones, pero si no aportan soluciones, al final deberemos exigirles dimisiones", ha dicho en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Ha listado las actuaciones que, a su parecer, deben tomarse: obras inmediatas para reabrir la autopista AP-7, hacer "lo que haga falta" para restablecer Rodalies y regionales, garantizar el derecho al teletrabajo hasta la recuperación plena de la movilidad en Catalunya y reforzar el servicio de buses en todo el territorio.