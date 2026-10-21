Junqueras (ERC) afirma que se ha encontrado con "psicópatas" en el proceso judicial por el 1-O

Concentración en la plaza de la Vila de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) para celebrar la aplicación de la amnistía por parte del Tribunal Supremo (TS) a Junqueras y Romeva, además de líderes del 1-O. - KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS

Romeva cree que se está "más cerca que nunca de lograr" la independencia de Catalunya

SANT VICENÇ DELS HORTS (BARCELONA), 21 (EUROPA PRESS)

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado este miércoles por la tarde que se ha encontrado con "psicópatas" en el proceso judicial por el 1-O.

Lo ha dicho en una concentración en la plaza de la Vila de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) para celebrar la aplicación de la amnistía por parte del Tribunal Supremo (TS) a líderes del 1-O, y en la que también se ha homenajeado al exconseller republicano de la Generalitat Raül Romeva.

"El primer día que me encerraron era el cumpleaños de mi hijo. Después me llevaron a declarar al Supremo en la vigilia de Reyes y me volvieron a llevar al Supremo el día del cumpleaños de mi hija porque son unos psicópatas", ha sostenido.

El también exalcalde de Sant Vicenç dels Horts ha recordado que en 2012 ya tuvo la idea para celebrar un referéndum y que se lo dijo a algunas personalidades presentes en el homenaje de este miércoles y ha asegurado que entonces ya advirtió que no sabía cuándo se haría.

"Les dije que haríamos todo lo posible por ganar, pero que no era del todo seguro hacerlo y que quizá tendríamos que pagar un precio muy alto", ha destacado.

ROMEVA

Por su parte, Romeva ha recalcado que la amnistía les ha llevado de vuelta al punto de partida de 2015 y que por ello está convencido de que el trabajo no se ha acabado con la independencia catalana: "Debemos continuar y estamos más cerca que nunca de conseguirla".

Ha añadido que el derecho a la autodeterminación es el que les ha llevado hasta aquí y que no se trata de un derecho cualquiera porque es el que "te permite decidir quién quieres ser y no hay más derecho que decidir qué quieres ser como nación o como persona".

Con todo, al acto han asistido dirigentes de ERC como la secretaria general, Elisenda Alamany; la portavoz en el Parlament, Ester Capella; la cabeza de lista en Girona al Congreso en las elecciones generales, Teresa Jordà; el portavoz adjunto en el Parlament, Jordi Albert, y el portavoz del partido, Isaac Albert, entre otros.