Junqueras (ERC) asegura que trabajan para que Catalunya tenga más "recursos y competencias"

El líder de ERC, Oriol Junqueras, y la eurodiputada Diana Riba, hacen la tradicional ofrenda floral a la tumba del expresidente de la Generalitat republicana, Francesc Macià, en el cementerio de Montjuïc. - LORENA SOPENA-EUROPA PRESS

BARCELONA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha enviado este jueves un mensaje de esperanza a las familias, y ha asegurado que trabajarán para que Catalunya "cada vez tenga más fuerza, recursos y competencias".

Lo ha dicho este jueves en el cementerio barcelonés de Montjuïc durante la ofrenda anual ante la tumba del expresidente de la Generalitat republicana Francesc Macià, que murió el día de Navidad de 1933.

"Más recursos para ponerlos a disposición de la salud, la educación, los servicios sociales, el transporte y la vivienda. Es nuestro compromiso siempre y también para este 2026", ha añadido.