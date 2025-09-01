Junqueras (ERC): "No habrá nuevos Presupuestos mientras no exista un buen modelo de financiación"

Archivo - El presidente de ERC, Oriol Junqueras - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

El partido presentará una nueva propuesta sobre financiación el próximo lunes

BARCELONA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha avisado de que "no habrá nuevos Presupuestos mientras no exista un buen modelo de financiación" para Catalunya.

"Mientras no exista un buen modelo de financiación y no exista un buen modelo de recaudación fiscal, los Presupuestos no serán tan buenos como nuestro país necesita y merece", ha dicho este lunes en una entrevista en 'Ser Catalunya', recogida por Europa Press, sobre la aprobación de las próximas cuentas catalanas.

Sobre si han empezado a negociar las cuentas con el ejecutivo de Salvador Illa, ha detallado que actualmente no existen conversaciones, "ni habrá ninguna mientras no se resuelva esta cuestión del modelo de financiación".

En este sentido, Junqueras ha anunciado que el próximo lunes presentarán una nueva propuesta sobre este ámbito para "que se pueda votar tan pronto como sea posible".

"ERC hará una propuesta, porque, como no la hace nadie más, la haremos nosotros. Y, por tanto, es bueno que todo el mundo que quiera llegar a acuerdos con ERC se ponga bien y ayude a que se apruebe, claro, porque, si no, no habrá nuevos acuerdos", ha dicho.

NEGOCIACIÓN CON MONTERO

Preguntado por si es conveniente que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aparte a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de la negociación del nuevo modelo de financiación, Junqueras ha considerado que Sánchez "tiene que hacer lo que crea oportuno".

En cuanto a la continuidad de Sánchez al frente del Gobierno, ha aseverado: "Si él me lo preguntara a mí, yo le aconsejaría que hiciera todo lo posible por cumplir con la legislatura, para terminar la legislatura".