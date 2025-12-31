Junqueras (ERC) pide llenar 2026 "de ambición nacional, para que la esperanza venza el miedo"

Archivo - El presidente de ERC, Oriol Junqueras - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido afrontar con fuerza 2026 "para llenarlo de ambición nacional, para que la esperanza venza el miedo" y lograr así un futuro mejor para todos.

"Tenemos muchos retos de país y debemos estar a la altura. El país necesita toda la fuerza y la determinación de todos y cada uno", ha defendido este miércoles en un mensaje en X.

"Hoy finaliza un año intenso y empezará uno nuevo", ha añadido.