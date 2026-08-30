Junqueras (ERC) replica a Illa que hay cambios en educación que pueden tomarse "mañana mismo"

Archivo - El presidente de ERC, Oriol Junqueras, durante la celebración de un desayuno informativo en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, a 17 de julio de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha respondido a las palabras del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en que aboga por un replanteamiento del ámbito educativo, que hay decisiones que "no pueden esperar y pueden llevarse a cabo mañana mismo".

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press este domingo, ha dicho que comparten la necesidad de tomar decisiones para la mejora del sistema a medio y largo plazo, pero que hay decisiones que se pueden tomar ahora: "Solo falta voluntad política. El sistema educativo lo reclama y el país lo necesita".

Se ha mostrado partidario de un "gran acuerdo en educación" que sea estable, que cuente con los partidos democráticos, expertos, agentes sociales, direcciones, sindicatos y comunidad educativa, y que vaya más allá de una legislatura y afronte los problemas del sector de raíz.