Junqueras (ERC) ve el catalán como "herramienta de inclusión" para la regularización

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, en una atención a los medios - EUROPA PRESS

BARCELONA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido que el catalán es la lengua propia de Catalunya y una pieza imprescindible y una "herramienta de inclusión y de igualdad de oportunidades" en el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes.

"Que el catalán sea una exigencia, que el catalán forme parte de la normalidad de nuestro país, es lo que debe ser aquí como lo debe ser para cualquier otra lengua en cualquier otro rincón del mundo", ha defendido en declaraciones este jueves a los medios en el centro de Barcelona por la Diada de Sant Jordi.

Junqueras ha defendido la fiesta ante "todos aquellos que la quieran borrar", a lo que ha augurado fracaso, y ha afirmado que en ERC defenderán Sant Jordi como fiesta de la cultura y de la lengua, a pesar de que reciba ataques.

"Todos aquellos que la quieran borrar están condenados a fracasar porque, en definitiva, no tienen ni idea de lo que significa Sant Jordi ni en Catalunya, ni en Europa, ni por nuestra sociedad", ha sostenido.

PACTO PP-VOX EN ARAGÓN

Junqueras ha reaccionado también al pacto entre el PP y Vox para el Gobierno de Aragón, ha considerado normal que los populares pacten con Vox: "Es lo que les corresponde", y ha lamentado que en el acuerdo de gobierno haya lo que ha calificado como ataques al catalán.

"Que el PP y Vox ataquen a la lengua catalana es habitual, sencillamente porque atacan a las lenguas y atacan a la cultura", ha valorado.