Junqueras insiste en que la alternativa al nuevo modelo de financiación "es cero"

Archivo - El presidente de ERC, Oriol Junqueras (Archivo) - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha insistido en que la alternativa al nuevo modelo de financiación acordado entre su formación y el Gobierno "es cero".

Así lo ha dicho en una entrevista concedida a 3CatInfo recogida por Europa Press este miércoles en la que ha afirmado que cuando se vote el nuevo modelo "quien vote votará si 4.700 millones de euros para las familias catalanas o 4.700 millones de euros para el Ministerio de Hacienda".

Preguntado por la posición de Junts, que reclama negociar con el Gobierno un concierto económico, ha expresado: "Si por concierto entendemos recaudar los impuestos, estamos hablando de que trabajaremos para recaudar el 100% del IRPF".

"Si ellos presentan una propuesta sobre el concierto, nosotros la votaremos. Lo que pasa es que es muy probable que la votemos 14. Y hacen falta 176", ha dicho sobre la propuesta de Junts.

Ha añadido que la votación en el Congreso del modelo de financiación presentado será complejísima -- textualmente -- porque "es muy difícil arrancarle 4.700 millones al Ministerio de Hacienda".

REUNIÓN CON PUIGDEMONT

Sobre una reunión con el líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para tratar este asunto, ha explicado que de momento no le ha dado "una cita", pero que él la ha pedido.

"De momento no tenemos cita, pero yo estaré encantado de ir donde haga falta porque es muy importante que esta propuesta salga adelante", ha sentenciado.

CPFF

En referencia al desarrollo este miércoles del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en la que todas las comunidades autónomas, a excepción de Catalunya, han rechazado el nuevo modelo de financiación, ha sostenido que "el modelo es tan bueno para Catalunya que a todo el mundo le da mucha rabia".

Ha añadido que, para los votantes del PP "es mucho mejor" esta propuesta que el modelo actual y ha asegurado que esta es una propuesta que es buena para todos, en sus palabras.