Junqueras pide al Govern no creer que la cuestión educativa "está resuelta" tras ceses y expedientes

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido al Govern que "no cometa el error de creer que por el hecho de haber hecho dimitir a alguien o haber cesado a alguien, o haber abierto uno o dos o tres expedientes, la cuestión de la educación está resuelta", en alusión al cese de la secretaria general del departamento, Teresa Sambola, y la apertura de 3 expedientes disciplinarios tras la polémica de las pruebas PISA.

"Si alguien tiene que dimitir, que dimita, y si eso contribuye a la hora de asumir alguna responsabilidad política pues es evidente que a nosotros ya nos parece bien", ha afirmado en rueda de prensa este lunes.

También ha sostenido que el reto de la educación en Catalunya es mucho más profundo y exige de propuestas como la de buscar un gran acuerdo para garantizar los recursos para la educación vía Presupuestos o suplementos de crédito: "Nos gustaría que todo el mundo la asumiese".

Ha recordado que ERC acordó con el Govern destinar 500 millones de euros a Educación en los últimos Presupuestos, y ha instado al Ejecutivo catalán a "ponerse las pilas de una vez con este tema", aunque ha señalado que la cuestión educativa va más allá de las cuentas.

RECLAMA ESTABILIDAD

Junqueras ha defendido que la educación no debe "depender del nombramiento de un conseller u otro", ni de hacer una nueva ley educativa, sino que considera que hace falta estabilidad y ha vuelto a pedir un compromiso a todas las fuerzas políticas para lograrla.

También ha hecho autocrítica, ya que considera que en ERC no siempre lo han hecho bien y, en algunos casos, ha "confundido innovación con mejora", tras lo que ha añadido que si el resto de formaciones no ven con buenos ojos su propuesta, la implementarán cuando tengan responsabilidades en futuras legislaturas.

Preguntado por si tiene garantizado que esta vez sí se hablará de la nueva financiación en la reunión del viernes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el líder republicano ha deseado que el Gobierno no les decepcione y "los partidos voten en consecuencia y estén a la altura de lo que corresponde".