Junqueras pide justicia tras 8 años del 1-O: "Aún hay represaliados, causas abiertas e impunidad"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, interviene durante la conferencia 'Una nueva ambición nacional', en el Auditori Nacional, durante la conferencia 'Una nueva ambición nacional', en el Auditori Nacional, a 30 de septiembre de 2025, en Barcelona, Catal - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido memoria y justicia tras 8 años del referéndum del 1-O: "Hoy aún hay represaliados, causas abiertas e impunidad".

Así se ha pronunciado este miércoles en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, cuando se cumplen 8 años del 1 del referéndum del 1 de octubre de 2017.

Junqueras ha criticado que Catalunya "fue víctima de la violencia de un Estado que intentó someter la voluntad de un pueblo", por lo que ha reclamado memoria y justicia.