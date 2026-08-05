Junqueras plantea pactar equipos de expertos en Educación y otras áreas aunque cambien los Governs

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, durante la entrevista - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha propuesto que los partidos pacten un equipo de expertos de prestigio en el Departament de Educación, en infraestructuras y otras áreas, garantizar partidas que necesiten, apoyarlos "8 ó 12 años" al margen de quien gobierne, y ve imprescindible dar voz a agentes sociales y económicos.

En una entrevista de Europa Press, ha asegurado que se trata de dar "estabilidad y tranquilidad" a sectores como la educación y garantizar un recorrido de tiempo.

OBJETIVO A MEDIO PLAZO

Para eso hacen falta "grandes acuerdos más allá de los partidos", pactando prioridades, su calendario y su presupuesto, y ha añadido que no tiene por qué hacerse ya este año o esta legislatura.

"Esto se puede pactar y no es necesario estar siempre cambiando los equipos de Educación y que resulte que cada 5 años acaba habiendo 3 consellers diferentes", ha dicho.

"DEBERÍA SER HABITUAL"

El hecho de garantizarles partidas, según Junqueras, debe traducirse en un compromiso para destinar un porcentaje determinado en los Presupuestos a los sectores afectados y, si no se pueden aprobar, que haya unos decretos de ampliación de crédito para dotarlos de recursos.

"Debería ser habitual. Desgraciadamente desde hace mucho tiempo en el conjunto del mundo se ha impuesto otra manera de hacer política, que es el reproche, el menosprecio", ha dicho, y ha lamentado como principal ejemplo la actual Presidencia de Estados Unidos.

AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES

Con una apelación a que sea un acuerdo lo más amplio posible, cree que también deben poder participar los agentes económicos y sociales e implicar a expertos de prestigio de los distintos ámbitos que generen "una confianza mínima entre todas las partes".

Más allá de la educación, opina que esta propuesta se puede aplicar a otros ámbitos, como infraestructuras, donde defiende que la prioridad pasa por resolver el mantenimiento de la red ferroviaria actual y por construir kilómetros de tren convencional; energía, donde apuesta por las renovables, y vivienda.

ENERGÍA, VIVIENDA, RENTAS, INCENDIOS

"Puede haber un gran acuerdo de país sobre la energía, sobre los ferrocarriles, sobre la vivienda o sobre la educación. Trabajemos en ello", ha reclamado.

Además, ha incidido en la importancia de abordar otros posibles acuerdos en materia de gestión forestal o de rentas para mejorar la capacidad adquisitiva de las familias, por ejemplo con una subida de los sueldos.

También ha argumentado que se debe actuar en vivienda porque se ha acabado convirtiendo "en un elemento a veces más determinante que el sueldo mismo para entender la capacidad adquisitiva de una familia".

En este campo, plantea trabajar en la idea de que el cobro por parte de la administración del 10% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) se fraccione en el tiempo para ayudar a las familias: "Para la familia que compra, es un 10% que no debe poner de entrada".